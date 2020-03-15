حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 01:56 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الحمل ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم رحلة ميمونة وربما تقرّر تغيير سيارتك، وهذا أمر جيد لكن حاذر التبذير دون حساب.. نظّم مصاريفك!.
عاطفيًا: تتصرف مع الحبيب بحنان كبير وتكون اكثر تسامحًا في تعاملك معه.
صحيًا: لا تعتمد على الآخرين لكي يحفزوك على أي نشاط رياضي، اعتمد على نفسك في ذلك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.