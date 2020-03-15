حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الحمل ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم رحلة ميمونة وربما تقرّر تغيير سيارتك، وهذا أمر جيد لكن حاذر التبذير دون حساب.. نظّم مصاريفك!.





عاطفيًا: تتصرف مع الحبيب بحنان كبير وتكون اكثر تسامحًا في تعاملك معه.





صحيًا: لا تعتمد على الآخرين لكي يحفزوك على أي نشاط رياضي، اعتمد على نفسك في ذلك.



