مباحث فاقوس تغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة بدءًا من اليوم تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لغلق مراكز الدروس الخصوصية في الشرقية.ونجحت الحملات التي قادها الرائد محمد النادي، رئيس مباحث مركز فاقوس في تشميع عدد من مراكز الدروس الخصوصية.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.ووجه الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على أولادنا وشبابنا، والحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.