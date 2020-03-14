إصابة أول سجين بـ«كورونا» في فرنسا

أكد مسؤولون فرنسيون اليوم السبت، إصابة أول سجين بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الخشية بسبب الاكتظاظ الذي تشهده عدة سجون في البلاد. وأكدت المتحدثة باسم وزيرة العدل، نيكول بيلوبيه، إصابة رجل مسن (74 عاما) في سجن فرين شرق العاصمة، تم وضعه في زنزانة انفرادية بتاريخ 8 مارس ونقل إلى المستشفى الجمعة. وقال كريستوف بوتي من سجن فرين "عند وصوله (إلى السجن)، كان يعاني مشاكل تنفسية". وسبق تأكيد إصابة ممرضة في السجن نفسه، لكن وزارة العدل أكدت عدم وجود صلة بين الإصابتين. ويأوي سجن فرين 2159 سجينا، رغم أن طاقة الاستيعابية لا تتجاوز 1320. وفرضت قيود جديدة في جنوب إيطاليا على زيارة العائلات إلى السجناء، ما أدى إلى نشوب أعمال شغب في سجن مدينة فوجيا أدت إلى فرار 72 سجينا.