مزارعو القمح يطالبون بسعر عادل للتوريد يراعي ارتفاع تكلفة الإنتاج

قال الإعلامي محمد غانم، إن مصر تستورد أقماح بقيمة ٣ مليارات دولار سنويا لارتفاع معدل الاستهلاك. ولفت غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، إلى ضرورة تشجيع مزارعى القمح على التوسع فى زراعته بتعديل سعر التوريد ليتناسب مع ارتفاع مدخلات الإنتاج، خاصة أن سعر الموسم الماضي يتراوح بين 650 إلى 685 جنيها للأدرب، وهو لم يعد يناسب تكلفة الإنتاج هذا العام فى ظل ارتفاع مستمر لتكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدى عاملة. وقال غانم، إن اللجان الخاصة بتحديد أسعار توريد القمح هذا العام يجب أن تراعى الارتفاع المستمر فى تكلفة الإنتاج لتعويض المزارعين عن خسائرهم وتشجيعهم على التوسع فى زراعة الذهب الأصفر، لافتا إلى ضرورة طرح سعر عادل لتوريد القمح، إلى جانب استخدام أحدث نظم الزراعة والرى بالأراضي الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير مليارات الاستيراد. وأوضح محمد غانم أن مزارعي القمح، يطالبون لجان وزارتى التموين والزراعة، المكلفين بوضع سعر التوريد بمراعاة ارتفاع مدخلات الإنتاج هذا العام ، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول الذهب الأصفر هذا العام، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدي عاملة وثبات السعر عند ٦٥٠ جنيها للأردب منذ العام الماضي.