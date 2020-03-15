حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:- الحمل:مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم رحلة ميمونة وربما تقرّر تغيير سيارتك، وهذا أمر جيد لكن حاذر التبذير دون حساب. نظّم مصاريفك!.عاطفيًا: تتصرف مع الحبيب بحنان كبير وتكون أكثر تسامحًا في تعاملك معه.صحيًا: لا تعتمد على الآخرين لكي يحفزوك على أي نشاط رياضي، اعتمد على نفسك في ذلك.- الثور:مهنيًا: تنتهز فرصة مناسبة وتتجه نحوتحقيق الإنجازات متحمسًا وواثقًا بنفسك، قد تحصل على ربح ما أو مبلغ من المال أو مكتسبات وعائدات تسرك.عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، توقف عن اللهو وفكر في مستقبلك.صحيًا: لا تعتقد أنك وحدك من يعاني الكولسترول، إنه مرض العصر، وعلاجه بالوقاية.- الجوزاء:مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطرًا أو يستحق القلق.عاطفيًا: لا تطلب من الحبيب أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك ومستعد للتضحية بكل شيء من أجلك.صحيًا: السمنة المفرطة تعيق تحركك بسرعة وتسبب لك الإرهاق كلما قمت بأي عمل صغير.- السرطان:مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.عاطفيًا: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أمورًا لا يستطيع تنفيذها. لا تتورط في مشاكل تزعجه.صحيًا: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجابًا على صحتك.- الأسد:مهنيًا: تحاط بالمحبين وتتجنب كل أنواع النقاشات والجدال، وتشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.عاطفيًا: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ، تخوض تجربة جديدة.صحيًا: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.- العذراء:مهنيًا: اضبط أعصابك وحاول أن تلجأ إلى الحوار حتى لو تطلب الأمر بعض التوتر، تواجه بعض الممنوعات والمحاذير وتبدو مرتبكًا.عاطفيًا: تدرك جيدًا أن الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك. بادره بالمثل.صحيًا: تكثر الأنشطة وتحتاج إلى بعض الهدوء والتروي قبل اتخاذ القرارات.- الميزان:مهنيًا: تعيش بعض التفاؤل يكون دافعًا إلى مصالحة أو توافق بين الطرفين، وحتّى بعودة الأمور إلى طبيعتها.عاطفيًا: متى شعرت بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.صحيًا: تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك. أنت ترتكب خطًأ كبيرًا بهذا الشأن.- العقرب:مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق.صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.- القوس:مهنيًا: تتاح لك فرص استثنائية ويحالفك الحظ، تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه، يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.عاطفيًا: لماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟ كن صريحًا معه وتعاونا لحل الخلافات معًا.صحيًا: بانتظارك المزيد من التعب في العمل، فلا تدعه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.- الجدي:مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، ومن المستحسن الاصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي.عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال من تحب، لأن الحب في جانبك اليوم. الطرف الآخر في وضع مناسب كي تبوح له بمشاعرك نحوه.صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام.- الدلو:مهنيًا: ربح مالي وفير يهبط عليك فجأة، من الأفضل أن تستثمره في صفقة رابحة.عاطفيًا: يسود الوئام بينك وبين الحبيب وتتغلبان على كل من يحاول زعزعة الثقة بينكما.صحيًا: التعويض عن الساعات الطويلة وراء المكتب يكون بممارسة المشي يوميًا.- الحوت:مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.عاطفيًا: حاول ان تتقرب من الشريك في كل ما يقوم به، فهو وفيّ اكثر مما تتصوّر.صحيًا: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.