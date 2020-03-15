رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 15 مارس 2020

الأحد 15/مارس/2020 - 07:18 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:

- الحمل:
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم رحلة ميمونة وربما تقرّر تغيير سيارتك، وهذا أمر جيد لكن حاذر التبذير دون حساب. نظّم مصاريفك!.
عاطفيًا: تتصرف مع الحبيب بحنان كبير وتكون أكثر تسامحًا في تعاملك معه.
صحيًا: لا تعتمد على الآخرين لكي يحفزوك على أي نشاط رياضي، اعتمد على نفسك في ذلك.

- الثور:
مهنيًا: تنتهز فرصة مناسبة وتتجه نحوتحقيق الإنجازات متحمسًا وواثقًا بنفسك، قد تحصل على ربح ما أو مبلغ من المال أو مكتسبات وعائدات تسرك.
عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، توقف عن اللهو وفكر في مستقبلك.
صحيًا: لا تعتقد أنك وحدك من يعاني الكولسترول، إنه مرض العصر، وعلاجه بالوقاية.

- الجوزاء:
مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطرًا أو يستحق القلق.
عاطفيًا: لا تطلب من الحبيب أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك ومستعد للتضحية بكل شيء من أجلك.
صحيًا: السمنة المفرطة تعيق تحركك بسرعة وتسبب لك الإرهاق كلما قمت بأي عمل صغير.

- السرطان:
مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.
عاطفيًا: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أمورًا لا يستطيع تنفيذها. لا تتورط في مشاكل تزعجه.
صحيًا: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجابًا على صحتك.

- الأسد:
مهنيًا: تحاط بالمحبين وتتجنب كل أنواع النقاشات والجدال، وتشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.
عاطفيًا: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ، تخوض تجربة جديدة.
صحيًا: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.

- العذراء:
مهنيًا: اضبط أعصابك وحاول أن تلجأ إلى الحوار حتى لو تطلب الأمر بعض التوتر، تواجه بعض الممنوعات والمحاذير وتبدو مرتبكًا.
عاطفيًا: تدرك جيدًا أن الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك. بادره بالمثل.
صحيًا: تكثر الأنشطة وتحتاج إلى بعض الهدوء والتروي قبل اتخاذ القرارات.

- الميزان:
مهنيًا: تعيش بعض التفاؤل يكون دافعًا إلى مصالحة أو توافق بين الطرفين، وحتّى بعودة الأمور إلى طبيعتها.
عاطفيًا: متى شعرت بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.
صحيًا: تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك. أنت ترتكب خطًأ كبيرًا بهذا الشأن.

- العقرب:
مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق.
صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.

- القوس:
مهنيًا: تتاح لك فرص استثنائية ويحالفك الحظ، تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه، يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.
عاطفيًا: لماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟ كن صريحًا معه وتعاونا لحل الخلافات معًا.
صحيًا: بانتظارك المزيد من التعب في العمل، فلا تدعه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.

- الجدي:
مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، ومن المستحسن الاصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي.
عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال من تحب، لأن الحب في جانبك اليوم. الطرف الآخر في وضع مناسب كي تبوح له بمشاعرك نحوه.
صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام.

- الدلو:
مهنيًا: ربح مالي وفير يهبط عليك فجأة، من الأفضل أن تستثمره في صفقة رابحة.
عاطفيًا: يسود الوئام بينك وبين الحبيب وتتغلبان على كل من يحاول زعزعة الثقة بينكما.
صحيًا: التعويض عن الساعات الطويلة وراء المكتب يكون بممارسة المشي يوميًا.

- الحوت:
مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.
عاطفيًا: حاول ان تتقرب من الشريك في كل ما يقوم به، فهو وفيّ اكثر مما تتصوّر.
صحيًا: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء "إجازة المدارس مش للخروج" (فيديو)

تطوير أول عقار يهاجم فيروس «كورونا» في هولندا

استمرار الأمطار الغزيرة اليوم.. وتراجع الرياح لـ35 كيلو

السيسي يوجه باتخاذ إجراءات لزيادة دخول العاملين بالدولة

الصور

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

image description

«غرفة عمليات».. متطوعون يحمون الكلاب والقطط الضالة من الأمطار (صور)

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

البنتاجون يعلن حالة جرحى هجوم «التاجى».. ويتوعد بالحساب

رئيس الوزراء "إجازة المدارس مش للخروج" (فيديو)

تطوير أول عقار يهاجم فيروس «كورونا» في هولندا

إنفوجراف

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

منوعات

حكاية حي «الفحامين» قبلة صناعة الأحذية بين أزقة القاهرة القديمة (فيديو)

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

«انتخابات اتحاد الكتاب».. سهير المصادفة: تحسين وضع الكاتب ماديًا

«انتخابات اتحاد الكتاب».. أحمد سويلم: إعادة تقييم المعاشات ومعايير محددة للتكريم

«انتخابات اتحاد الكتاب».. زينب العسال: توسيع مجالات العضوية لضم الموهوبين

أحفاد موسيقار الأجيال: هناك مشروعات كثيرة سنقدمها عن عبد الوهاب مستقبلا (حوار)