النرويج تغلق الموانئ والمطارات الاثنين المقبل

أعلنت النرويج السبت التوجه نحو إغلاق موانئها ومطاراتها وتعزيز إجراءات الرقابة عند الحدود البرية بدءاً من الإثنين بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وقالت رئيسة الوزراء النرويجية ارنا سولبرغ في مؤتمر صحافي "نقوم بذلك من أجل اتقاء الوباء". وأضافت أنّ "هذا يعني عملياً أنّ لا أحد بإمكانه الدخول إلى النروج، ويعني أنّه بمقدورنا إعادة مسافرين لدى وصولهم إلى الحدود ما لم يكن لديهم سبب خاص جداً للحضور إلى هنا"، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ بدءاً من الإثنين. وأوضحت سولبرج أنّ الحدود "لن تكون مغلقة إغلاقاً تاماً"، إذ إنّ البلاد ستكون بحاجة دوماً، وفقا لها، إلى الأدوية والمواد الغذائية الآتية من الخارج، ملفته إلى النروجيين سيتمكنون دوماً من الدخول.