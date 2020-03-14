إلغاء البصمة الإلكترونية للعاملين بميناء الإسكندرية

أصدر الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، تعليمات بتعطيل العمل ببصمة التوقيع الإلكترونى اعتبارا من صباح غدا الأحد، لحين تجهيز كروت التوقيع الإلكترونى أو صدور أى تعليمات أخرى، حرصًا على صحة العاملين بالميناء. وقال رئيس الميناء إن المختصين سيعملون على تفعيل دفاتر توقيع الحضور والانصراف وتحت سيطرتهم كل فى نطاق مسؤوليته، للتصدي لنقل الفيروس بين العاملين. كان ميناء الإسكندرية، شهد نشاطا في حركة السفن حيث بدأت إدارتي الحركة والخدمات البحرية تعملان بكامل طاقتهما في دخول وخروج السفن الجاهزة للدخول في منطقة المخطاف الخارجي البالغ عددها 27 سفينة، بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن. ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.