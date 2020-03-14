محافظ الفيوم: إلغاء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة لمواجهة «كورونا»

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة تنظم حملات لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية والقضاء على التجمعات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن عدد سناتر الدروس الخصوصية في الفيوم محدود فهو لا يتعد الاثنين ومع ذلك سيتم غلقهما وتشميعهما، لأن هذه إجراءات احترازية تتبعها الدولة لأن الفيروس لدينا ما زال محدودا، ونرى أكبر دول العالم مع كافة التقدم التكنولوجي والعلمي والطبي تقف عاجزة أمامه.وأكد أنه بسبب القضاء على التجمعات تم إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة والذي كان مقررًا غدًا.