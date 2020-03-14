غلق 20 مركزًا للدروس الخصوصية في القليوبية

أجرت مديرية أمن القليوبية، السبت، حملة موسّعة على مراكز الدروس الخصوصية شملت شبرا الخيمة وكفر شكر والخانكة تم خلالها غلق 20 مركزًا تعليميًا؛ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.وقالت مديرية أمن القليوبية إن الحملات تجرى على مستوى الـ16 قسمًا ومركزًا على مستوى المحافظ، فيما أعلنت مراكز الدروس الخصوصية ببنها والحضانات الغلق لمدة أسبوعين لحين دراسة الموقف.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا بغلق مراكز الدروس الخصوصية في ظل تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ من الغد، مناشدًا، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الطلاب بعدم استغلال فترة تعليق الدراسة في الخروج والتواجد في أماكن كثيفة.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تقرر تعطيل الأنشطة الرياضية في الأندية؛ حفاظًا على صحة الشباب.