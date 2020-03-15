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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فريق «واما» يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل إذاعى

الأحد 15/مارس/2020 - 06:29 ص
فريق «واما»
فريق «واما»
أمير محمد خالد
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يخوض فريق «واما» السباق الرمضاني المقبل بمسلسل إذاعي، ولأول مرة في مسيرتهم الفنية يجتمع الفريق بالكامل في عمل فني بعيد الغناء، وقام الفريق مؤخرًا بعمل بروفات وتحضيرات للمسلسل، ومن المقرر أن يبدأو تسجيله خلال الفترة المقبلة. 

وعلمت «الدستور»، أن المسلسل تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، ويغلب عليه طابع الجريمة، وتنتجه شركة نجوم ريكوردز، وسيتم إذاعته علي «نجوم اف ام» في موسم رمضان المقبل، ويشار إلى أن فريق «واما» طرح ألبوم «الصيف ابتدا» في موسم الصيف الماضي وحقق نجاح جماهيري كبير، وقدم سلسلة حفلات ضخمة للاحتفال به. 

وانتهى مؤخرًا فريق «واما» من تسجيل أغنية «سينجل» سيتم طرحها بعد شهر رمضان مباشرة، وهي خاصة بموسم الصيف، وكل من أعضاء فريق «واما» منشغل حاليًا بتصوير أعمال رمضان، حيث يقوم أحمد فهمي ببطولة مسلسل «أسود فاتح» مع هيفاء وهبي، كما يقوم أحمد الشامي ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» مع ياسمين صبري.

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