فريق «واما» يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل إذاعى

يخوض فريق «واما» السباق الرمضاني المقبل بمسلسل إذاعي، ولأول مرة في مسيرتهم الفنية يجتمع الفريق بالكامل في عمل فني بعيد الغناء، وقام الفريق مؤخرًا بعمل بروفات وتحضيرات للمسلسل، ومن المقرر أن يبدأو تسجيله خلال الفترة المقبلة.





وعلمت «الدستور»، أن المسلسل تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، ويغلب عليه طابع الجريمة، وتنتجه شركة نجوم ريكوردز، وسيتم إذاعته علي «نجوم اف ام» في موسم رمضان المقبل، ويشار إلى أن فريق «واما» طرح ألبوم «الصيف ابتدا» في موسم الصيف الماضي وحقق نجاح جماهيري كبير، وقدم سلسلة حفلات ضخمة للاحتفال به.



