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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث «الرئاسة»: دراسة المزيد من الإجراءات لمواجهة «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 10:49 م
كورونا
كورونا
أحمد عبد الرازق
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قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ملف مواجهة فيروس كورونا يتم دراسته منذ فترة، وهناك معلومات كثيرة يتم دراستها، لافتا إلى أن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين إجراء احترازي.

وأضاف بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تخفيف حدة الزحام والكثافات يقلل من احتمالات انتشار الفيروس، ويجب اتخاذ العديد من الإجراءات، وهناك لجنة عليا بخصوص هذا الأمر.

وتابع راضي، أن الـ 100 مليار جنيه التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لتمويل الخطة الشاملة، عبارة عن موازنة واحتياطي للطوارئ وتنفيذ أي إجراءات عاجلة للسيطرة على أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، حيث إن هناك تطورات يومية ومتلاحقة وسريعة بخصوص كورونا ولذلك تم رصد هذا المبلغ لتنفيذ كافة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة.

واستكمل: "جاري دراسة اتخاذ المزيد من الإجراءات بصدد مواجهة كورونا وزيادة نسب التوعية، وبكل صراحة لم يتم استعراض أي جديد عما أعلن خلال اجتماع الرئيس اليوم بعدد من الوزراء".

واستطرد: "أن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لم يشمل احتمالية التجديد، لكن كإدارة أزمة أي وضع سيكون في مصلحة الطلاب والمواطنين سيتم اتخاذ قرار مناسب بشأنه بناء على التوصيات والمعلومات والتقارير والمتابعة".

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