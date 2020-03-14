«كسر لوح زجاجي».. ذبح عامل دليفرى في العبور

ذبح صاحب محل وابنه عامل دليفري بالعبور إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب كسر المجني عليه لوح زجاج يخص المتهمين خلال مروره أمام محلهما.تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومتوفي بالحي الأول دائرة القسم بين طرف أول أحمد. ع. أ عامل دليڤري توفي إثر إصابته بجرح ذبحي بمنتصف الرقبه، وطرف ثان عبدالناصر. س. م صاحب محل زجاج واحمد. ع. س نجل الثاني عامل بمحل الزجاج.وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين على إثر اصطدام الأول بأحد ألواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها نجل صاحب المحل على الأول بقطعة زجاج مكسوره محدثا إصابته التي أودت بحياته.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.