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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة أول وزير عربي بفيروس «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 10:12 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك￼ والماء في المغرب، إصابة الوزير عبد القادر أعمارة، بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزراة في بيان مساء اليوم، أن الوزير «أعمارة» أصيب بالفيروس بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، وفق موقع «طنجة 24» المغربي. وأشار البيان إلى أن الوزير شعر بعد عودته بتعب غير عادي، مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية، حيث أجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا. وشددت الوزراة على أن حالة الوزير مستقرة ولا تدعو للقلق وقد خضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما بناءا على توجيهات الأطباء. وأعلنت وزراة الصحة المغربية في وقت سابق عن وضول الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بالمغرب إلى سبع عشرة حالة. ويعد الوزير المغربي أول وزير ومسؤول عربي أصيب بالمرض حتى الآن.

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