الكنيسة تعلق أنشطتها بسبب كورونا: سنصلي من أجل مصر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت؛ تعليق الأنشطة الخاصة بها بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيانا له: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد "COVID-19"، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين ومنها تعليق كل خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة؛ بالإضافة إلى تعليق كل الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات. وتابع حليم: تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية؛ ومن الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات، مستطردا: الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات؛ مع مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الإمكان. واختتم: سنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر آمين" (مت 20:28).