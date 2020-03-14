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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الأهلي يعلن إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا
السبت 14/مارس/2020 - 09:42 م
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أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، إيقاف النشاط الرياضي من تدريبات ومباريات للألعاب الرياضية الأخرى لحين إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا
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