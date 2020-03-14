كندا: الإفراج عن رهينتين تعرضا للاختطاف في بوركينا فاسو

أكدت الخارجية الكندية، نبأ الإفراج عن رهينتين (مواطن إيطالي وسيدة كندية) تعرضا للاختطاف جنوب غرب بوركينا فاسو في ديسمبر 2018 . ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، عن الخارجية الكندية بيان، أوضحت خلاله أن الرهينتين لوقا تاشيتو، إيطالي الجنسية، وإيديث بلاييه، سيدة كندية، في حالة صحية طيبة، وأنهما وصلا بالفعل إلى باماكو بعد الإفراج عنهما أمس الجمعة، غير أن البيان لم يتطرق إلى ما أذا كان الخاطفون افرجوا عنهما بكفالة من عدمه. وقالت الشبكة الأمريكية، إن الرهينتين متواجدتان بمقر بعثة قوات حفظ السلام الدولية في مالي، والتقيتا بالسفير الكندي وبعض كبار المسئولين في باماكو. وكانت الاتصالات انقطعت مع الرهينتين أثناء سفرهما بسيارة جنوب غرب بوركينا في منتصف ديسمبر عام 2018، لافتة إلى أن الأوضاع الأمنية في بوركينا تدهورت عام 2017، حيث تنشط جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.