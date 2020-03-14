حبس سائق وعاطلين عثر بحوزتهم على كيلو حشيش بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس سائق وعاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم كيلو من مخدر الحشيش بقصد ترويجه بمنطقة السلام والمرج. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما محمد .ش سائق، ومصطفى.ع، وسامر .م عاطلين وأقروا بتكوينهم تشكيلا تخصص في ترويج المواد المخدرة، وأقروا بحيازتهم كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ ٦٥٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهم. وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام بترويج سائق وعاطلين المواد المخدرة وبيعها بدايرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم، وأقروا بترويج المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.