محمد الباز: أيمن نور فاز بلقب «عبد ربه الحكاك» (فيديو)

استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إشادة الهارب أيمن نور بقرار الدولة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلًا: «أيمن نور يفوز بلقب عبد ربه الحكاك، يحك بنفسه في جدار البلد، ويزعم إنه خايف عليها». وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»: «إنتوا مالكوا ومال البلد؟ إنتوا ضدها تعادوها وتخاصموها، لا علاقة لكم القرار صائب أو خطأ». وأردف: «هؤلاء يريدون تحقيق مكاسب ويثيرون مسألة المعتقلين رغم أنه لا يوجد معتقلين في مصر، فجميعهم محبوسين على ذمة قضايا». وتابع: «البلد لا تعادي المساجين، ولا توجد أزمة شخصية، لكنهم ناس خرجوا على الدولة وقانونها، وإذا تم التهاون معهم ستحدث كوارث».