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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز: أيمن نور فاز بلقب «عبد ربه الحكاك» (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 09:37 م
محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إشادة الهارب أيمن نور بقرار الدولة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلًا: «أيمن نور يفوز بلقب عبد ربه الحكاك، يحك بنفسه في جدار البلد، ويزعم إنه خايف عليها». وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»: «إنتوا مالكوا ومال البلد؟ إنتوا ضدها تعادوها وتخاصموها، لا علاقة لكم القرار صائب أو خطأ». وأردف: «هؤلاء يريدون تحقيق مكاسب ويثيرون مسألة المعتقلين رغم أنه لا يوجد معتقلين في مصر، فجميعهم محبوسين على ذمة قضايا». وتابع: «البلد لا تعادي المساجين، ولا توجد أزمة شخصية، لكنهم ناس خرجوا على الدولة وقانونها، وإذا تم التهاون معهم ستحدث كوارث».

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