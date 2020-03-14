النمسا تتعهد بتخصيص 4 مليارات يورو لصندوق مكافحة كورونا

تعهدت النمسا بتخصيص 4 مليارات يورو (4ر4 مليار دولار) كمساعدات حكومية للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وذكر المستشار النمساوي زباستيان كورتس، أن الصندوق المعني بأزمة فيروس كورونا سوف يتم تخصيصه لدعم الشركات والموظفين، الذين أصبح يتم حساب أجورهم بالساعة، أو فقدوا وظائفهم بسبب تفشي المرض، مؤكدا أن الحكومة النمساوية ستتدخل لتأميم الشركات الرئيسية إذا لزم الأمر. وأوضح وزير المالية جيرنوت بلوميل، إن الصندوق سيعوق الخطط الرامية إلى وضع ميزانية متوازنة لعام 2020.