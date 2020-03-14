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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يشكل لجنة طوارئ دعمًا للدولة في مواجهة «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 09:36 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل لجنة طوارئ صحية وطنية، برئاسة الدكتور محمد نصر، رئيس لجنة الصحة بالحزب، مهمتها تقديم الدعم والمشورة للمواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19». وقال أبوشقة إن اللجنة سوف يخصص لها مقرًا يكون بمثابة غرفة عمليات داخل المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، وأنها ستضم في عضويتها نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال من داخل الحزب وخارجه، وأنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف على آخر مستجدات المرض على مدار الساعة، وسوف تقدم اللجنة التوصيات والمقترحات اللازمة لمساندة الدولة المصرية في مواجهة الفيروس الذي يهاجم كل دول العالم في وقت واحد.  
وأضاف رئيس حزب الوفد أن لجنة الطوارئ الصحية الوطنية سوف تتواصل مع جميع لجان الحزب على مستوى المحافظات لتقديم المشورة والمعونة اللازمة في هذا الشأن. ونوه أبوشقة بأن الأحزاب السياسية مهمتها الوقوف جوار الدولة المصرية في الأزمات، وأن ما تواجهه الدولة هذه الأيام يلزم دعمًا قويًا من القوى السياسية والحزبية وتكاتفًا من الشعب، والتصدي للشائعات المغرضة التي لا هدف لها إلا زعزعة الأمن والاستقرار.

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