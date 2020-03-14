البنك المركزي ينفي إصدار تعليمات احترازية للوقاية من «كورونا»

أكد البنك المركزي المصري أنه لم يصدر أي تعليمات احترازية بخصوص الوقاية من فيروس كورونا. وقال «المركزي» قبل قليل: «بالإشارة إلى ما يتم تداوله حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي على أنه تعليمات احترازية مصدرة من البنك المركزي المصري للوقاية من فيروس كورونا، ينفي البنك المركزي إصدار أي تعليمات بهذا الخصوص». وأضاف: «يؤكد البنك المركزي المصري أنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية والبيانات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وأنه فور إصداره أي تعليمات في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها فورًا وبصورة رسمية».