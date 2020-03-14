حملات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سيكون هناك تنسيق بين الأجهزة الامنية والتنفيذية لشن حملات مكثفة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، خاصة بعد توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد. وناشد المحافظ، في بيانه، اليوم السبت، أولياء الأمور للحفاظ على صحة أبنائهم، وعدم التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية، وأن يتم الاعتماد على النفس بالمراجعة في المنازل، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية. وخصصت محافظة بورسعيد خطوط ساخنة للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية وهي أرقام: السكرتير العام 3224616، والسكرتير المساعد 3222934، ونائب المحافظ 3254654، وغرفة العمليات 3222945.