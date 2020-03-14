المستشفيات التعليمية تعلق أنشطتها التدريبية بسبب «كورونا»

قررت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تعليق كافة الأنشطة التدريبية والتعليمية بالهيئة ووحداتها من ندوات وورش عمل ومؤتمرات والتى تتطلب وجود تجمعات حتى إشعار آخر. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي تزامناً مع قرارات الدولة بمنع كافة الأنشطة التى تتطلب وجود تجمعات وتأجيل كافة الأنشطة والفعاليات التعليمية والتدريبية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ووجه الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على أولادنا وشبابنا، والحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.