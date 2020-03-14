وزير الشباب والرياضة يوضح حقيقة إلغاء مسابقة الدوري العام (فيديو)

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه فيما يخص النشاط الرياضي، فإننا نسير خطوة بخطوة مع الإجراءات الاحترازية العامة. وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الأنشطة الرياضية تسير مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، متابعا: "تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين إجراء احترازي من أجل التصدي لفيروس كورونا، وكذلك مسابقة الدوري العام وليس هناك نية حتى الآن لإلغائه". وأوضح أن الدوري متوقف لمدة أسبوعين فقط كإجراء احترازي من أجل التصدي لفيروس كورونا، مؤكدا الاستعداد لكل مرحلة في حالة زيادة انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يكون لديهم وعي كبير لمواجهة الفيروس، متابعا: "الأنشطة الاجتماعية في الأندية مستمرة، حيث علقنا الأنشطة الرياضية فقط".