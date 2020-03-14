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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق تطبيق «نقابة أطباء بيطريين مصر» للموبايل

السبت 14/مارس/2020 - 09:28 م
الدكتور محمد نبيل
الدكتور محمد نبيل
عبدالناصرمحمد
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أعلن الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق النقابة برئاسة الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، للموبايل أبلكيشن معنى بإتاحة كافة الخدمات النقابية للأعضاء على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف، من خلال الرابط:


وأوضح نبيل، أن التطبيق يتيح لأعضاء النقابة إمكانية الدفع الإلكترونى لاشتراكات النقابة، وسداد الكارنيه، وإصدار الشهادات المتخصصة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، بجانب متابعة آخر أخبار وقرارات المجلس، وإعلانات الرحلات، والإطلاع على اللوائح والقوانين المتعلقة بمهنة الطب البيطرى، والنقابة، ومتابعة آخر الدورات العلمية التى يقدمها المركز العلمى، ومواعيد انعقادها، بالإضافة إلى الإلمام بالأوراق المطلوبة للقيد بسجلات النقابة، ووزارة الصحة، والأخصائيين، وتراخيص مزاولة المهنة، والإعانات المختلفة. وأشار إلى أن التطبيق يتيح أيضا، تشكيل المجالس النقابية بالكامل من عام 1942 وحتى الآن، ويشمل رابط لتحديث بيانات أعضاء النقابة، وكيفية الاستفادة من المنح والإعانات، وكيفية الحصول على عضوية النقابة، لافتا إلى أن التطبيق أصبح حاليا مُتاح لهواتف الأندرويد، ومن المنتظر أن يتم إتاحته خلال 3 أسابيع لهواتف IOS، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم التوسع فى الخدمات المتاحة للأعضاء عبر الأبليكيشن، خلال الفترة المقبلة، من خلال الميكنة، موجها الشكر لموظفى إدارة نظم المعلومات التابعة للجنة تكنولوجيا المعلومات.

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