رجال الأعمال: قطاعي الملابس والاجهزة الكهربائية استفادوا من «كورونا»

أكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أغلب القطاعات الصناعية لن تتأثر بأزمة فيروس كورونا العالمية، لافتًا إلى أن تلك الأزمة ستساعد المنتج المصرية للدخول في المنافسة مع الأسواق الخارجية. وأضاف «المنزلاوي» في تصريح لـ«الدستور» أن معظم مستلزمات إنتاج المصانع المصرية تستورد من الصين، مؤكدًا أن هناك دول أخرى نستورد منها بدلا من الصين مثل الهند وبعض دول أوروبا والسعودية وتونس. وتابع رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان إغلاق بعض المدن الصناعية العالمية بسبب أزمة كورونا يعد فرصة عظيمة لتوسع وانتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية بدلا من الصناعات الصينية، مؤكدا أن قطاع الملابس والأجهزة الكهربائية المستفيد الأكبر من أزمة «كورونا».