خط ساخن للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية في بورسعيد

أهابت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، بالمواطنين سرعة الإبلاغ الفوري عن أي مراكز للدروس الخصوصية. وأشارت المحافظة، في بيانها، إلى أنها خصصت خطوط ساخنة للمواطنين للإبلاغ عن أي مراكز للدروس الخصوصية، وهي: الخط الساخن بمكتب محافظ بورسعيد رقم "3354050"، وغرفة عمليات المحافظة رقم "3222945". وأضافت أنه يمكن الإبلاغ من خلال ترك رسالة على الصفحة الرسمية للمحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم المركز وعنوانه حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.