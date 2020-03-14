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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ساقية الصاوى تؤجل أنشطتها الفنية والثقافية كافة بسبب «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 09:27 م
ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
أمير محمد خالد
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أعلنت ساقية الصاوي منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تأجيل فعاليتها وأنشطتها الفنية والثقافية لحين عودة الدراسة مرة أخرى، كإجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا، استجابة لقرار مجلس الوزراء بإلغاء أي تجمعات.

وكانت ساقية الصاوي أول المنشآت الثقافية والفنية التي تتخذ الإجرءات والتدابير لحماية المتررددين عليها، حيث أصدرت بيانًا منذ عدة أيام جاء نصه كالتالي: "في ظل الظروف الصحية الحالية وحرصًا على سلامة رواد الساقية والعاملين فيها، تقرر تزويد كل البوابات بأجهزة الأشعة المستخدمة في المطارات، حيث لن يسمح بدخول أصحاب الحرارة المرتفعة وترد لهم قيمة تذاكرهم، وينصحون بالتوجه إلى جهات الفحص المختصة".

وأضافت: "كذلك يتم استخدام المطهرات بكثافة في دورات المياه وجميع المواقع الداخلية، ونلتزم بتوفير المناديل الورقية والمنظفات لمن يحتاجها، ونرحب بالجميع، وننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تؤثر سلبًا على المناعة بالالتزام بالتعليمات الطبية الموجهة إليهم".

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