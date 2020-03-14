أحمد طلعت مهندس فى «حكايات بنات 4»

يواصل الفنان الشاب أحمد طلعت تصوير مشاهده في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من إخراج مصطفى أبوسيف وبطولة ميرنا نورالدين وهند عبدالحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة، والمقرر عرضه بدءًا من يوم 21 مارس الجاري على إحدى القنوات الفضائية.وعبر طلعت في تصريحات لـ"الدستور" عن سعادته بالمشاركة بالعمل الذي ترك بصمة بين المشاهدين في أجزائه الثلاثة الماضية، موضحًا أن مخرج العمل مصطفى أبوسيف والمنتج طارق الجنايني هما من رشحاه ليكون أحد أبطال العمل.وأوضح طلعت أنه يجسد في أحداث الجزء الرابع شخصية "فاروق" الذي يعمل مهندس ميكانيكا وصاحب مركز صيانة سيارات وذو طبع جاد في حياته ويرتبط بعلاقة صداقة مع الفنانة هاجر أحمد التي تلعب دور "آش" وتتميز علاقتهما بالشد والجذب طوال الأحداث التي ستشهد تحولات كثيرة.