يسرى عبيد يكتب: حرب «أسعار النفط».. من يرفع الراية البيضاء أولا؟

طرفا الحرب الرئيسان هما المملكة العربية السعودية وروسيا المنتجان والمصدران الرئيسيان للنفط فى العالم.. قامت هذه الحرب بعد فشل اتفاق «أوبك +» بين الدول المصدرة داخل أوبك وروسيا، الذى كان يقضى بخفض الإنتاج للحفاظ على الأسعار، حيث رفضت روسيا الاستمرار فى الاتفاق، لأن خفض الإنتاج تعوضه شركات النفط الصخرى الأمريكية، التى ارتفع إنتاجها لأكثر من الضعف خلال العقد الماضى لمستويات جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تضخ نفطا أكثر من أى بلد آخر، بما فى ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية.

حرب النفط اليوم هى حرب من حروب الجيل الخامس الاقتصادية وحرب عالمية وكسر عظام، وستكون لها آثار عميقة على الجغرافيا الاقتصادية والسياسية فى العالم، فمن ليس لديه القدرة علي الاستمرار سيكون البادئ برفع الراية البيضاء والاستسلام لرغبات الطرف الآخر. انخفاض أسعار النفط يكلف المملكة العربية السعودية خسارة قدرها 400 مليون دولار يوميا، أى نحو 150 مليارًا فى السنة، ويكلف مجلس التعاون الخليجى بأكمله 300 مليار دولار.

خسارة الاقتصاد العالمى مليارات الدولارات يوميا تصيب الجميع بالضرر، لاسيما الدول التى تعتمد على الإيرادات النفطية فى الأساس لتضربها فى مقتل، ويعنى ببساطة عجزها عن تنفيذ مشروعاتها الخدمية وتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها والتأخر فى توفير رواتب موظفيها، وإيقاف كل شىء تقريبا فى حياتها الاقتصادية اليومية التى تمتد إلى سلسلة من المنافع المتداخلة. الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين يعلم هشاشة الصناعة النفطية الأمريكية وأنها مبنية على معدلات ديون عالية جدا، وعليه عندما دعت المملكة العربية السعودية فى الاجتماع الأخير لأوبك، لتقليل الإنتاج فى سبيل تقليص كميات النفط المعروضة بالأسواق للمحافظة على استقرار الأسواق، قرر الرئيس الروسى رفض ذلك. هدف بوتين هو استعادة الحصة السوقية من شركات النفط الصخرى الأمريكية التى دفعت معدلات نموها رغم استنادها على الديون إلى أخذ اللقب من روسيا كأكبر منتج للنفط فى العالم، العام 2018، فى صورة عكست التفوق الأمريكى وكيف أعادت التكنولوجيا تشكيل المشهد العالمى للطاقة. هدف روسيا إذن هو شل صناعة النفط الصخرى فى أمريكا، وليس هذا فقط بل تستهدف أيضا سياسة العقوبات القسرية التى مكنت قطاع الطاقة الأمريكى من إحداث طفرة هائلة. رد المملكة العربية السعودية جاء مفاجئا، وعلى غير المتوقع، حيث قامت المملكة بعد فشل التوصل إلى اتفاق بتصعيد الأوضاع، بتخفيض أسعار بيعها الرسمى لشهر أبريل بمقدار 8 دولارات، ولم تكتف المملكة بذلك بل أعلنت أنها سترفع إنتاجها إلى 13 مليون برميل يوميا، فى محاولة لاستعادة حصتها فى السوق وزيادة الضغط على روسيا، لإجبارها على العودة للمفاوضات والقبول بالشروط السعودية. روسيا لديها استراتيجية مشابهة. فهى تقول إن ميزانيتها قد تكون خالية من العجز بفضل احتياطيات صندوق الرفاة الوطنى، حتى عند سعر 25 دولارا للبرميل. ولذلك لن تتأثر بهذه الحرب على المدى القريب وإنها تريد إنهاك الخصم. فهذه حرب على البقاء اقتصاديا. من لديه احتياطيات أكثر سيكون قادراً على الصمود لفترة أطول بأسعار منخفضة. وفى الوقت نفسه، تراهن موسكو والرياض على أن أسعار النفط المنخفضة سوف تضرب منتجين آخرين، وبالتالى ستخرج بعض مشاريع النفط الصخرى من السوق.

بوتين يعرف عنه عدم التراجع الأمر الذى يشير إلى احتمالية إطالة هذه الأزمة.. والأمير محمد بن سلمان لديه أزمات عديدة، خاصة بعد اعتقال عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز وابن عمه ولى العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وإن تمكنت المملكة العربية السعودية من إجبار روسيا على تخفيض إنتاجها النفطى فإن الأسعار ستعاود الصعود بسرعة. الولايات المتحدة تريد سعرا متوازنا للنفط بحيث لا يكون تحت 60 دولارا حتى لا تتعرض شركاتها للنفط الصخرى التى استثمرت أكثر من تريليون دولار معظمها من القروض للخسارة، وبالتالى الأسعار الحالية 33 دولارا للبرميل تضرها بشدة، وهو ما يسعى إليه بوتين.. من سينتصر فى هذه الحرب هو من سيظل متمسكا بموقفه وصامدا لأطول فترة ويجعل الطرف الآخر يقول «أى» ويرفع الراية البيضاء.. فمن هو يا ترى؟.. ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا.

رغم انشغال العالم بفيروس كورونا، الذى يستمر فى حصد أرواح البشر حصدًا، ويتسبب فى حالة من الشلل عمت أرجاء المعمورة، إلا أن هناك حربًا من نوع آخر تدور رحاها وتسببت فى هزة اقتصادية عالمية هوت بمعظم البورصات العالمية وتسببت فى خسائر بالمليارات للاقتصاد العالمى، وكأن المصائب لا تأتى فرادى..