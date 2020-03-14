عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على تحقيق السلام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على تحقيق سلام مستدام وحقيقي بمشاركة ورضاء الجميع.وذكر مجلس السيادة السوداني أن كباشي التقى، اليوم السبت، مع وفد من مجلس نظار البجا والعموديات المستقلة، والقوى السياسية والمدنية، بقيادة الناظر محمد الأمين ترك ناظر الهدندوة.وقال الأمين، في تصريح صحفي: إن اللقاء توصل إلى تفاهمات وحلول فيما يتعلق بمسار الشرق، حيث تم الاتفاق على قيام مؤتمر تشاوري لمناقشة كافة قضايا الشرق في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مخرجات المؤتمر ستكون ملزمة للحكومة وأهل الشرق.وأعرب عن أمله في مشاركة جميع مكونات الشرق في المؤتمر دون تمييز أو عزل لأحد لتلبي مخرجاته تطلعات أهل الشرق.من جانبه، أكد على أبو آمنة رئيس "الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، أن اللقاء يأتي في إطار تشاور أهل الشرق مع الحكومة بشأن مسار الشرق في مفاوضات جوبا، موضحا أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة للتنسيق والمتابعة بين مجلس السيادة ومجلس النظار.وشدد على أن نتائج المؤتمر التشاوري القادم، ستكون ملزمة للجميع من أجل تحقيق سلام شامل وعادل.