تونس: ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 18 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 18 حالة بعد اكتشاف حالتين جديدتين اليوم.وقالت مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة في تونس نصاف بن علية، إن 70 تحليلات تم إجراؤها اليوم، أثبتت حالتين جديدتين للإصابة بالفيروس، واحدة بولاية "تطاوين" لمواطن تونسي يبلغ من العمر 47 سنة عاد من فرنسا يوم 12 مارس، في حين الإصابة الثانية لامرأة بولاية "إريانة" تبلغ من العمر 71 سنة أصيبت بالعدوى.وأشارت المسؤولة بوزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تونس بلغ حتى الآن 18 حالة 9 منها أتت من الخارج و9 أصيبت بالعدوى.