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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تدرس إغلاق حضانات الأطفال لمدة 15 يوما

السبت 14/مارس/2020 - 08:41 م
التضامن
التضامن
أ ش أ
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صرح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، بأن الوزارة تدرس تعليق العمل بالحضانات بالنسبة للأطفال والعاملين فيها لمدة أسبوعين.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة الأطفال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدًا الأحد 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسى أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية بالنوادي للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على أولادنا وشبابنا والحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

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