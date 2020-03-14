قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأجيل الدراسة بجميع مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين اتساقا مع قرار تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات.وشدد وزيرالأوقاف على جميع المديريات تنفيذ ذلك اعتبارًا من غد الأحد ١٥ ٣ ٢٠٢٠ م، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.