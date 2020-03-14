معارض قطرى: شوارع بلادى تحوّلت إلى ملاعب لـ«جنود أردوغان»

قال الشيخ فهد بن عبدالله آل ثانى، المعارض القطرى عضو الأسرة الحاكمة فى قطر، إن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، يزيد من هيمنته وسيطرته على النظام القطرى وعلى الأمير تميم بن حمد، وفقًا لما كتبه فى مقال نشرته صحيفة «الشرق الأوسط».وأضاف: «على عكس ما حدث بين الرئيسين التركى والروسى، عندما تركه الروسى منتظرًا على باب مكتب الرئاسة عدة دقائق، فإن أردوغان عندما يزور الدوحة يظهر بمظهر المتحكم والمسيطر على قطر».وواصل: «فى كل مرة يزور فيها أردوغان قطر، يحرص على إظهار سلطته لجميع وسائل الإعلام لتأكيد سلطته على قطر، ومعاملتها مثل إحدى مقاطعاته، فقد أهان عمدًا القطريين، وأخضعهم للمعاملة نفسها التى لحقت به من قِبل بوتين كما لو كان يعوض عن الإذلال الذى سببته له روسيا، فى كل مرة يزور أردوغان قطر أو يستدعى أمراء قطر، لا يعامل القطريين كشركاء وأصدقاء، ولكن كما لو كان سيدهم وهم أتباعه».وذكر أنه «خلال المقابلات والقمم التى جمعت بين تميم وأردوغان، كانت كل واحدة من القمم الـ١٥ أسوأ مما كانت عليه من قبل، حيث يظهر الرئيس التركى هيمنته، حيث يفرض على قطر دفع جميع خسائره، والتعويض عن انهيار العملة، وتغطية نفقات غزواته لشمال سوريا، والدفع لتعزيز وجوده فى ليبيا، وتمويل قاعدته فى الصومال، وشراء جميع سلعه غير القابلة للبيع، والتعاقد مع شركاته لتنفيذ مشاريع صغيرة وثانوية بمبالغ ضخمة».وقال: «كما زرع قواته وأسلحته فى كل شبر من الأراضى القطرية، وسمح لنفسه بتنفيذ عمليات استخباراتية داخل البلاد واستخدم أراضيها لاختبار أسلحته، وتحولت شوارع الدوحة إلى ملاعب للجنود الأتراك- وقريبًا لضباط الشرطة الأتراك- تتأرجح وتتعجرف بغطرسة المستعمر، وتسيطر على تحركات المواطنين التعساء، الذين يتجنب معظمهم الاتصال بهم، فقد اختار الشرفاء البقاء فى منازلهم وأحيائهم حتى لا يتعرضوا للإهانة المعنوية أو الجسدية، خاصة إذا لم يكونوا يجيدون اللغة التركية، التى أصبحت ضرورة للحياة ما لم يتم إنقاذ قطر من هذا الاستعمار».وأضاف: «يصل الذل إلى ذروته عندما تبث وكالة الأنباء التركية عن قطر وقراراتها وزيارة أميرها فى شكل توجيهات أو أوامر تلفت الانتباه إلى حقيقة أن قرارات قطر تتخذها أنقرة».وحول الشراكات والاتفاقيات القطرية التركية، قال: «جميع الاتفاقيات الموقعة بين قطر وتركيا تعطى كل الامتيازات لتركيا وتثقل كاهل قطر بالالتزامات».وتابع: «الأتراك لديهم ازدراء تاريخى للعرب، فكيف يصادقون العرب فجأة؟ كيف يمكن لأردوغان أن يصبح صديقًا للعرب، إذا كان مهووسًا بذكريات الاحتلال العثمانى للدول العربية؟ كيف يمكن لأردوغان أن يصبح صديقًا بينما لا تزال مرارة معركة قصر الوجبة تخنق أنفاسه؟ كيف يمكن لأردوغان أن يصبح صديقًا للعرب عندما لا يعرف إلا كيف يأخذ ولا يعطى، وعندما لا يحترم أحدًا؟».وتساءل: «كيف قبلت القيادة القطرية هذا الإذلال وهذه التبعية الغريبة وسلمت زمام السلطة إلى الأتراك؟ ولماذا نضع أنفسنا تحت رحمة الجلادين والمعارضين والكارهين الذين عذبونا وأذلونا فى أيام استعمارهم الأسود؟ ماذا جرى لكرامتنا لنخضع لهذا الشذوذ؟ كيف يمكننا أن نوكل عدونا أمننا؟».وأضاف: «هناك أمر آخر لا بد من القيام به من أجل تشديد قبضة تركيا على قطر، وهو هدم قصر الوجبة، وحذف هذا الاسم من جميع المناهج والبرامج، ثم تغيير اليوم الوطنى وفقًا للمزاج التركى، لأن أردوغان لن يتوقف حتى يطمئن إلى أن قطر أصبحت أول مستعمرة لتركيا».واختتم مقاله مؤكدًا أن «جميع القطريين الذين تحدثت معهم يشاركوننى القلق نفسه والغضب، لأننا نرى أرضنا النقية ملطخة بالعلامات التركية حتى فقدت تقريبًا ميزاتها، غزت اللغة التركية حتى فقدت تقريبًا هويتها».