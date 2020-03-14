«دولى الإخوان» يستهدف تجنيد مسلمى أوروبا الجدد لتعويض خسائره عربيًا

كشفت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان عن سعى التنظيم الدولى للجماعة، فى الفترة المقبلة، لاختراق أوروبا وضم أعضاء جدد، خاصة من المسلمين الجدد الحاملين الجنسيات الأوروبية، ليكونوا قوة ضاربة للجماعة فى بلدانهم.ووفقًا للمصادر، فإن التنظيم الدولى للإخوان سيعتمد على هذه الخطوة لتقوية الجماعة فى أوروبا، بعد الضعف الشديد الذى عانته فى العالم العربى، ورغبتها فى نقل كل تحركاتها واستثماراتها إلى الغرب، عبر ما يُعرف باسم «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»، الذى يقوده الإخوانى المغربى أحمد الريسونى خلفًا للقطب الإخوانى يوسف القرضاوى.وبدأ الاتحاد العديد من الدورات الدينية التى تستهدف المسلمين الجدد فى أوروبا، من أجل غسل أدمغتهم وضمهم للجماعة، ففى ألمانيا نظم الاتحاد الإخوانى دورة للأئمة والدعاة بعنوان «مسلمو أوروبا.. المنطلقات والرسالة» فى نهاية شهر فبراير الماضى.وقاد هذه الدورات عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين رئيس لجنة الأقليات بالاتحاد رئيس التجمع الأوروبى للأئمة والمرشدين السابق، الشيخ ونيس المبروك.وشهدت الدورة حضورًا كبيرًا من الأئمة والدعاة وطلبة العلم الشرعى من مدن مختلفة بألمانيا، كما شهدت ورشة عمل حول «مسلمى أوروبا بين التحديات والفرص المتاحة»، ودعا فيها الاتحاد الإخوانى إلى ضرورة مشاركة المسلم الأوروبى فى جميع مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية، وألا يكتفى بالعبادة فقط.وكان الاتحاد الإخوانى ينوى تكرار دوراته فى أوروبا لولا فيروس كورونا الذى أوقف تلك الدورات بعد أن أغلقت معظم دول أوروبا رحلات السفر إليها خوفًا من تفشى الفيروس، ما أجبر الاتحاد على الاستعانة بـ«تطبيق القرضاوى» الشهير المنتشر فى أوروبا لتنظيم دورات إلكترونية للمسلمين الجدد المستهدَفين من قبل الجماعة.وفد من التنظيم فى فرنسا لمواجهة إدراج الجماعة على «قوائم الإرهاب»سافر وفد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى فرنسا لمحاولة إقناع أعضاء البرلمان الفرنسى بعدم تصنيف الجماعة نتظيمًا إرهابيًا، وذلك عبر التحريض ضد مصر استنادًا إلى شائعات تتعلق بحقوق الإنسان.وكشف مصدر عن أن الوفد الذى تحرك بتكليف من إبراهيم منير، نائب المرشد، ضم جمال حشمت وعمرو دراج والهارب أحمد عبدالرحمن، مشيرًا إلى أن هذا الحراك جاء بالتزامن مع التصريحات التى أطلقها نواب بالبرلمان الفرنسى ضد الإخوان. وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن جماعة الإخوان الإرهابية ستحاول خلال الأيام المقبلة منع أى دولة من تصنيفها كتنظيم إرهابى، وذلك عبر تنفيذ مخططات تحريضية ضد مصر، لافتًا إلى أن عدة دول تقود حملة ضد الجماعة لكنها مترددة فى تنفيذ إجراءات حظر التنظيم خوفًا من العمليات الإرهابية، أو خوفًا من سحب استثمارات الجماعة.ودعت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسى، نتالى جولييه، إلى تعاون دولى لحظر جماعة الإخوان عالميًا، حسب تصريحاتها التى أدلت بها فى مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط»، على هامش زيارتها العاصمة السعودية الرياض.