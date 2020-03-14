رئيس وزراء الجزائر يدعو متظاهري الحراك الشعبي إلى توخي الحذر

دعا عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، السبت، المواطنين الذين يشاركون في مظاهرات الحراك الشعبي إلى توخي الحذر، لأن الأمر يتعلق بصحتهم وحياتهم، بسبب فيروس كورونا.وقال جراد في تصريحات صحفية اليوم: «أريد أن أقول لإخواني وأخواتي في الحراك أننا لسنا هنا نحث عن الاستعمال السياسي مثلما يقوم به البعض، ولكن أقول لهم عليكم أن تكونوا حذرين لأن الأمر يتعلق بصحتكم وحياتكم، مناشدا إياهم بتوخي الحذر واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة».وأضاف: «بإمكانكم الخروج مثلما تريدون، ولكن خذوا احتياطاتكم لعدم المساس بصحتكم وصحة الجيران والأمهات والآباء وتجنب تعريضهم للخطر، لأن المرض إذا انتشر عبر البلاد سندخل في مرحلة أخرى».ودعا الجزائريين إلى التحلي بالوعي الجماعي والوحدة امام الصعاب والأزمات، وقال: إننا أمام حرب حقيقية من الناحية البيولوجية والصحية ولهذا يجب علينا أن نتحد ونتفق سويا للحفاظ على صحة الشعب.ونصح رئيس الوزراء الجزائري، مواطنيه بتجنب التجمع في قاعات الحفلات والملاهي وغيرها من الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون وتفادي الركوب في الحافلات المكتظة، مشيرا إلى أن المواطن لديه وعي بأن حياته في خطر.