«الأوقاف» تشدد على الأئمة بضرورة الالتزام بالتعليمات بشأن «كورونا»

شدد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بلائحة العمل في المساجد، خاصة بشأن إمامة الصلاة في الفرائض المقرر على الإمام حضورها، وكذلك تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة.كما شدد طايع على ضرورة الإشراف الكامل والاهتمام بنظافة المسجد والعناية بها عناية بالغة، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك كل فيما يخصه.وطالب وزير الأوقاف المصريين بالأخذ بتعليمات الدولة حول فيروس كورونا، والاهتمام بتعليمات وزارة الصحة بتحري الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه أمر يتسق مع تعاليم الإسلام التي تدعو إلى النظافة والتطهر والطهور شطر الإيمان.