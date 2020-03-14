كندا ترحب بتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان

رحبت كندا اليوم السبت بإعلان تشكيل حكومة انتقالية جديدة للوحدة الوطنية في جنوب السودان.وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية أن إنشاء حكومة شاملة يعد خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية والسلام المستدام في جنوب السودان، مما يمهد الطريق لانتخابات ديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف البيان "ندرك التسويات الهامة التي اتخذها الرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس ريك مشار في هذه العملية، ونأمل أن يمثل ذلك خطوة نحو السلام لشعب جنوب السودان."وأكدت الحكومة الكندية أنها شريك ملتزم لشعب جنوب السودان، من خلال المساعدة الإنمائية والإنسانية وبناء السلام، وإسهامها العسكري في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.