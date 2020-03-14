ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في العراق إلى 110

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110 حالات.وقالت الوزارة في بيان إن مختبراتها أجرت 100 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة اليوم.وأوضحت أن مجموع الإصابات مع إضافة الحالات في إقليم كوردستان بلغ 110 حالات، فيما كان مجموع حالات الشفاء 26، ومجموع الوفيات 9.