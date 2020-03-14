كندة علوش تتراجع عن رأيها حول خطورة «كورونا»

تراجعت الفنانة السورية كندة علوش، عن رأيها حول خطورة فيروس كورونا والتي وصفت قبل أيام حالة الخوف والهلع من انتشاره بأنها مبالغ فيها.وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أنا متل كتار كنت شايفة إنو لا داعي للخوف الزائد من كورونا لإن الموضوع بالأول كان مختلف تمامًا عن اليوم".وأضافت: "اليوم تم إعلان كورونا جائحة ووباء سرعة انتشاره مرعبة، لازم ناخد كل احتياطاتنا فيما يخص النظافة والتعقيم مشان الناس اللي منحبن مو بس مشانا ولازم نخفف قدر الإمكان من التجمعات والاختلاط".وكانت كندة علوش، قد قالت في تغريدة سابقة لها: "إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا اللي حاسة إنو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة إنو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة أو مستهترة؟".