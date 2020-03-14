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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يوجه رسالة تضامن مع إيطاليا

السبت 14/مارس/2020 - 08:14 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، رسالة تضامن وتعاطف مع إيطاليا في ظل تفشي فيروس كورونا لديها بشكل واسع.

ونشر ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر اليوم، مقطع مصور يظهر طائرات أمريكية عسكرية رسمت علم إيطاليا على شواطئ المتحدة، تعبيرًا عن دعم واشنطن لروما في مواجهة الفيروس.

يذكر أن ترامب فرض حظرًا على جميع الدول الأوروبية سواء السفر إليها أو القدوم منها وشمل ذلك أنشطة تجارية.

وأعلنت السلطات الإيطالية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا إلى 1441 حالة.

وقالت السلطات، في بيان اليوم، إن الإصابات تخطت حتى الآن الـ21 ألف حالة، وما زال العدد مستمرًا في الزيادة. شاهد من هنا.

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