«أمهات مصر» توجه رسالة لأولياء الأمور بعد تعليق الدراسة

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة عاجلة لأولياء الأمور، عقب صدور قرار رئيس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس السيسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية اتخذت القرار الصحيح في الوقت المناسب حفاظا على حياة أبنائنا الطلاب من فيروس كورونا، مستطردة: "يعني الدولة عملت اللي عليها والدور والباقي على أولياء الأمور في الالتزام بالتعليمات".ووجهت عبير، رسالة لأولياء الأمور قائلة: "عليكم بالحفاظ على أبنائكم والالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء والتي على رأسها الابتعاد عن التجمعات وعدم النزول للسناتر أو المجموعات الدراسية، والتواجد في المنزل ومتابعة الدراسة من خلال الوسائل التي ستوفرها وزارة التربية والتعليم".