برلمانية: قرار السيسي بتعليق الدراسة يعكس حرصه على سلامة المصريين

أشادت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بشأن تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد، قائلة: "القرار هام للغاية ويأتي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات مُحتملة لانتشار فيروس كورونا المُستجد".وقالت شادية، في بيان لها اليوم، المدارس والجامعات من أبرز الأماكن التي بها تجمعات ومن المُمكن أن تكون مركزًا لانتقال المرض، ومن ثم عند إصابة أي طالب سوف تنتشر العدوى بين الطلاب، وهذا ما نريد أن نتجنبه تمامًا، مُؤكدة أن قرار الرئيس بتعليق الدراسة بشكل عام يعكس حرص القيادة السياسية على سلامة المصريين.وأكدت عضو مجلس النواب، أن قرار تعليق الدراسة يصب في مصلحة الطلبة في النهاية، ويستهدف العمل على تأمينهم، وضمان عدم تعرضهم من خلال الاختلاط ببعضهم البعض خلال اليوم الدراسي.