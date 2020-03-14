رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية الجزائرية تدعو المواطنين لتجنب أماكن التجمع العامة بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:08 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، المواطنين إلى ضرورة الالتزام المطلق بقواعد السلامة الصحية، وأن يتجنبوا قدر الإمكان أماكن التجمع العامة لتفادي الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بيان للوزارة، اليوم السبت: إن كافة المواطنين والمواطنات عليهم الالتزام المطلق بهذه القواعد وأن يتجنبوا أماكن التجمع العامة من الفضاءات الترفيهية والحدائق العمومية والمرافق التي تشهد توافدا كبيرا من المواطنين وأن يتخلوا مؤقتا عن بعض العادات خاصة الاحتفالية منها والتي من شأنها أن تكون بيئة ملائمة للإصابة بالعدوى".

وأضاف البيان، أنه بالرغم من تعبئة مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الوباء إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الحرص واليقظة من قبل المواطنين والمواطنات، والتجنيد باتباع قواعد السلامة الصحية تلافيا لأية إصابة محتملة، خاصة وأن هذا الوباء ضارب في الانتشار عبر بلدان العالم، رغم الآليات المرصودة لوقف تفشيه، حيث تظل الإجراءات المتخذة في صالح المواطنين حرصا على صحتهم وصحة ذويهم وتفاديا لمسببات هذا الفيروس.

وأوضح البيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمي والحد من انتشار الفيروس بالبلاد.

موضوعات متعلقة

الكهرباء تقتل شابًا فى المنوفية

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

وزير التعليم: عدد الطلاب المصابين بـ«كورونا» لا يزيد على 7

«الداخلية» تبدأ حملات غلق أماكن الأنشطة التعليمية لمواجهة «كورونا»

الصور

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

image description

«غرفة عمليات».. متطوعون يحمون الكلاب والقطط الضالة من الأمطار (صور)

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

رئيس الوزراء: «إجازة المدارس مش للخروج» (فيديو)

السيسى يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين ويخصص 100 مليار جنيه للإجراءات الاحترازية من كورونا

«الداخلية» تبدأ حملات غلق أماكن الأنشطة التعليمية لمواجهة «كورونا»

إنفوجراف

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

منوعات

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

محمد خدة الفنان التشكيلي.. لماذا يحتفي جوجل بالرسام الجزائري؟

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
المزيد

الثقافة

يوم جديد

مالكيشى صور عندى

الكاتب الألمانى: هيرمان هيسه

قيود