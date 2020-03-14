الداخلية الجزائرية تدعو المواطنين لتجنب أماكن التجمع العامة بسبب كورونا

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، المواطنين إلى ضرورة الالتزام المطلق بقواعد السلامة الصحية، وأن يتجنبوا قدر الإمكان أماكن التجمع العامة لتفادي الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال بيان للوزارة، اليوم السبت: إن كافة المواطنين والمواطنات عليهم الالتزام المطلق بهذه القواعد وأن يتجنبوا أماكن التجمع العامة من الفضاءات الترفيهية والحدائق العمومية والمرافق التي تشهد توافدا كبيرا من المواطنين وأن يتخلوا مؤقتا عن بعض العادات خاصة الاحتفالية منها والتي من شأنها أن تكون بيئة ملائمة للإصابة بالعدوى".وأضاف البيان، أنه بالرغم من تعبئة مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الوباء إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الحرص واليقظة من قبل المواطنين والمواطنات، والتجنيد باتباع قواعد السلامة الصحية تلافيا لأية إصابة محتملة، خاصة وأن هذا الوباء ضارب في الانتشار عبر بلدان العالم، رغم الآليات المرصودة لوقف تفشيه، حيث تظل الإجراءات المتخذة في صالح المواطنين حرصا على صحتهم وصحة ذويهم وتفاديا لمسببات هذا الفيروس.وأوضح البيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمي والحد من انتشار الفيروس بالبلاد.