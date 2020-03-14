المعاهد الأزهرية تسجل المناهج التعليمية لمواجهة «كورونا»

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، علق الأزهر الدراسة لمدة أسبوعين بدءًا من غد الأحد، على أن يحضر الموجهين والمدرسين والإداريين والعمال بشكل مستمر، لاستكمال خطط إعداد وتسجيل المناهج الدراسية لرفعها على بوابة الأزهر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.وأضاف الشيخ علي خليل، أن قطاع المعاهد الأزهرية كان بدأ بالفعل في تسجيل المناهج التعليمية ضمن الخطة الاستباقية التي وضعها الأزهر لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، أصدر الإثنين الماضي منشورًا حدد فيه عددًا من الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، وتضمن القرار إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم خلال الـ48 ساعة القادمة تحديد واجبات كل موظف بالمعهد، حيث لا غنى عن تواجدهم بمختلف تخصصاتهم، نظرًا للحاجة الماسة إليهم في تلبية الاحتياجات الطلابية وغيرها من التكليفات، فضلًا عن وضع خطة لتقليص أعداد الطاقم الموجود بكل معهد تفاديًا للتجمعات وحفاظًا على صحة كل فرد من أفراد المنظومة التعليمية.