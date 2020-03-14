إسبانيا: 191 حالة وفاة بسبب كورونا والإصابات تتجاوز 6 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس ارتفعت إلى 191، فيما وصل عدد المتعافين إلى 517، مشيرة إلى أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 6043 حالة، أغلبهم في منطقة مدريد.ويعد هذا الارتفاع اليومي الأكبر في عدد المصابين على أراضي إسبانيا منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر يناير الماضي.وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.