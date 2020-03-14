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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا: 191 حالة وفاة بسبب كورونا والإصابات تتجاوز 6 آلاف

السبت 14/مارس/2020 - 08:06 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس ارتفعت إلى 191، فيما وصل عدد المتعافين إلى 517، مشيرة إلى أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 6043 حالة، أغلبهم في منطقة مدريد.

ويعد هذا الارتفاع اليومي الأكبر في عدد المصابين على أراضي إسبانيا منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر يناير الماضي.

وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

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