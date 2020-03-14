سيرين عبدالنور تنضم لحملة «خليك بالبيت» للحد من كورونا

انضمت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لحملة "خليك بالبيت"، والتي شارك فيها عدد كبير من نجوم لبنان عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت سيرين عبدالنور، في تغريدة لها: "يمكن كل يلي عم بصير نتعلم نعرف قيمة بعض ونكون مسئولين عن حياة بعضنا البعض، نحنا شعب ما ضل شي ما مرق علينا ودايمًا كنا نقول المهم الصحة، بصحتنا جميعًا معًا لمكافحة كورونا خليك بالبيت".