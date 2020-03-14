«تضامن الغربية» تعلق العمل في حضانات المحافظة

قال الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فرق التدخل السريع بمديرية التضامن بالغربية، إنه تقرر تعليق العمل بجميع حضانات قرى ومدن المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.أضاف أبو المجد أن التعليق سيستمر لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن وكيلة الوزارة كلفت مديري الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ التعليمات وعلى كافة القائمين بالإشراف على هذه الحضانات المتابعة، والتأكد من تنفيذ القرار والإفادة دون تهاون.