بالأسماء.. قائمة سامح عاشور فى انتخابات المحامين (خاص)

حصلت «الدستور»، من مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين على أسماء القائمة التى سيخوض بها سامح عاشور، نقيب المحامين، انتخابات النقابة غدًا الأحد.وجاءت الأسماء كالتالي:1. يحيى التوني الورداني استئناف القاهرة.2. أبو بكر ضوة استئناف القاهرة.3. ماجد حنا جرجس استئناف القاهرة.4. عبدالجواد أحمد استئناف القاهرة.5. ثروت عطا الله عبدالرحيم استئناف القاهرة.6. عيسى عبد الحميد محمد عيسي استئناف القاهرة.7. خالد احمد مختار أبو كراع استئناف القاهرة.8. أدهم العشماوي أنور عشماوي استئناف القاهرة.9. كمال صابر مهنى علي استئناف القاهرة.10. ابراهيم الياس استئناف القاهرة.11. سيد حسين شعبان استئناف القاهرة.12. صلاح محمد السيد صالح استئناف القاهرة.13. سعيد سيد علي عبد الخالق استئناف القاهرة.14. أحمد السيد عبد الوهاب حسين مهنا استئناف القاهرة.15. أحمد سالم السيد بسيوني استئناف الإسكندرية.16. السيد نايف استئناف الإسكندرية.17. محمد أحمد علي عريضة استئناف الدقهلية.18. محمد احمد نجيب عبد العزيز استئناف بني سويف.19. عبد المجيد هارون احمد عبد الرحمن استئناف قنا.20. مجدي ناجي احمد سخى استئناف الإسماعيلية.21. أحمد عبد الرحيم خليل استئناف الإسماعيلية.22. حسين عبد الوهاب حسن الجمال استئناف طنطا.23. محسن لطفي محمد علي سالم استئناف طنطا.24. سيف النصر السيد حماد مصطفى استئناف أسيوط.25. محمد عبد العظيم أحمد فرغلي استئناف أسيوط.26. أسامة إبراهيم سالمان الإدارات القانونية.27. هشام لطفي محمد سيد أحمد بليح الإدارات القانونية.28. على محمد الصغير أحمد حسن الإدارات القانونية.وتنطلق انتخابات نقابة المحامين في محافظات مصر، فى التاسعة صباح غد الأحد، لانتخاب النقيب العام من بين 18 مرشحًا، وانتخاب 25 عضوًا آخرين لمجلس النقابة العامة على مستوى محاكم الاستئناف من بين 250 مرشحًا من المحامين.وكان قد قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، في وقت سابق، إسناد الإشراف على العملية الانتخابية للنيابة الإدارية، حيث يشرف عضو منها وموظف من ذات الجهة يساعده على كل صندوق اقتراع، ثم تفرز الأصوات وتعلن النتائج في ذات مكان الاقتراع وفي حضور مندوبي المرشحين.وتواصل نقابات المحامين الفرعية بالجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية، صباح غد الأحد، بكافة جزئيات كل نقابة فرعية، وسلمت النقابات الفرعية المظاريف الانتخابية للنيابة الإدارية المشرفة على الانتخابات.